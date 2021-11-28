Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
AA / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
İstanbul istikametinde seyreden E.Ö. (65) idaresindeki 67 ABJ 547 plakalı tır, Hendek ilçesinde, tekerleğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araçtaki yolcular A.Ö. (57) ve N.Ö. (66), sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Gürkan Özer - Son Dakika Haberleri
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