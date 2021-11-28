Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tırdaki iki kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tırdaki iki kişi yaralandı

AA / Gürkan Özer - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde devrilen tırdaki iki kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyreden E.Ö. (65) idaresindeki 67 ABJ 547 plakalı tır, Hendek ilçesinde, tekerleğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan araçtaki yolcular A.Ö. (57) ve N.Ö. (66), sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLDU; DALGALARIN YÜKSEKLİĞİ 3 METREYE KADAR ULAŞTI

 Metro saldırganı Emrah Yılmaz'ın ailesine de kabusu yaşattığı ortaya çıktı! Kapıları kırıp annesini darbetmiş

Metro saldırganı Emrah Yılmaz'ın ailesine de kabusu yaşattığı ortaya çıktı! Kapıları kırıp annesini darbetmiş

 Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

Koronavirüsü yenen hamile kadın, pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

AA / Gürkan Özer - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title