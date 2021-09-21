Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü, Kocaeli kesimindeki zincirleme kaza nedeniyle ulaşıma kapandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
İstanbul (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Otoyolun İstanbul istikameti İzmit Çınarlıdere Viyadüğü'nde otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil ve panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.