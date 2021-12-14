Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oluyor

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Otoyolun Hatıplar, Beyköy, Bataklıçiftlik, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler, trafikte yavaş seyrediyor.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hız yapmamaları konusunda uyarıyor.