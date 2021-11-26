Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oluyor - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oluyor

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis etkili oluyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde otoyolun Bataklıçiftlik, Hatıplar, Sinirci, Otluoğlu, Küçük ve Büyük Melen ile Düzce gişeleri mevkilerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler, trafikte yavaş seyrediyor.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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