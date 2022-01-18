Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen, 16 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen, 16 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara yönünde Yeniçağa ile Dörtdivan mevkilerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle toplam 16 aracın karıştığı 2 ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan 10 kişi sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazalar nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yoldaki trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ulaşım Ankara ve İstanbul yönünde normal olarak sağlanıyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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