DÜZCE/BOLU/SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı
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DÜZCE/BOLU/SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı

17.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:22

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Bolu'da iki gündür etkili olan kar yağışı, tipinin de etkisiyle ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar, tipi ve buzlanma nedeniyle kayan ve arıza yapan araçlar, Bolu Dağı Tüneli 1. viyadüklerde İstanbul yönünde ulaşımın kapanmasına neden oldu.

Trafik ekipleri, araçları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi önünden D-100 kara yoluna yönlendirirken, kayan araçların kaldırılması, tuzlama ve kar küreme çalışmaları sürüyor.

Yol kenarında ulaşımın açılmasını bekleyen ağır tonajlı araçlar ise, otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Düzce'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Tepeköy, Şifalı Su, Dadalı ve Kabalak rampası mevkisinde yoğun kar nedeniyle denetim yapan jandarma ve polis ekipleri, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolun trafiğe açık tutulması için yoğun mesai harcıyor.

DÜZCE/BOLU/SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı
DÜZCE/BOLU/SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı
DÜZCE/BOLU/SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı
DÜZCE/BOLU/SAKARYA - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğun kar ve tipi ulaşımı aksattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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