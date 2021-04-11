Anadolu Otoyolu'nda otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarparak yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
İstanbul istikametinde seyreden Esat Y. idaresindeki 34 UF 6522 plakalı otomobil, kar yağışının etkili olduğu Yeniçağa ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak yoldan çıktı.
Arazide durabilen araçtaki sürücü ile Volkan T. ve Nedim C. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal