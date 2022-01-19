Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar nedeniyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar nedeniyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar nedeniyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.

Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde kar nedeniyle Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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