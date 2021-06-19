Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırda yangın çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırda yangın çıktı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nu Bolu Dağı ve Yeniçağa kesimlerinde seyir halindeyken yangın çıkan 2 tırda hasar oluştu.

Anadolu Otoyolu'nu Bolu Dağı ve Yeniçağa kesimlerinde seyir halindeyken yangın çıkan 2 tırda hasar oluştu.

Anadolu Otoyolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Yaşar Demetgül yönetimindeki fabrika atığı yüklü 06 AF 9495 plakalı tırın dorse kısmında Bolu Dağı kesiminde bulunan bir alışveriş merkezi önünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekip dorse ile çekiciyi ayırdıktan sonra itfaiyeden yardım istedi.

Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tırda hasar meydana geldi. Söndürülen dorsede Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince soğutma çalışması yapıldı.

Otoyolun Yeniçağa kesiminde ise İstanbul yönüne giden Özcan Temizkan yönetimindeki kaya tuzu yüklü 14 EA 959 plakalı tırın lastiklerinde yangın başladı.

İtfaiyeye haber veren sürücü, ekipler gelene kadar yangını aracında bulunan söndürme tüpüyle söndürdü.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Ankara'da fabrika yangını! Gökyüzünü dumanlar kapladı
Ankara'da fabrika yangını! Gökyüzünü dumanlar kapladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Angela Merkel Boris Johnson Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Merve Dizdar Hande Ataizi Aleyna Tilki
Spor Cristiano Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 02:55:27. #1.14#

title