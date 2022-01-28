Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

AA, Zafer Göder - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, kar temizleme çalışması nedeniyle İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, kar temizleme çalışması nedeniyle İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma yürütülecek.

Bu kapsamda otoyolun İstanbul yönü, 29 Ocak'ta 01.00-03.30 saatlerinde ulaşıma kapatılacak.

Otoyolun kapalı olduğu saat diliminde ulaşım, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna aktarılacak.

AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu, Toros Dağları, Bolu, kar, Güncel, Haber

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