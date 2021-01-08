Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

08.01.2021 14:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:24
Anadolu Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolda İstanbul istikametine seyreden Yakup E. yönetimindeki 34 ACF 445 plakalı otomobil, Hasan Hüseyin B'nin kullandığı 06 FY 1464 plakalı otomobil ile Osman Ç. idaresindeki 60 ZS 563 plakalı otomobil Yeniçağa Gişeleri mevkisinde çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık personeli, sürücüleri ayakta tedavi etti.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametindeki bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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