Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 işçi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 işçi yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 5 işçi yaralandı.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 5 İşçi yaralandı.

Otoyolun Gebze geçişi İstanbul istikametinde İ.G. idaresindeki 16 RH 643 plakalı yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan Y.G yönetimindeki 34 AEE 844 plakalı panelvan çarpıştı.

Kazada yaralanan panelvandaki 5 işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik, panelvanın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 işçi yaralandı

Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 işçi yaralandı

Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 işçi yaralandı

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AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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