Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazasında 5 işçi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 5 işçi yaralandı.
İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde yolcu otobüsü ile panelvanın çarpışması sonucu 5 İşçi yaralandı.
Otoyolun Gebze geçişi İstanbul istikametinde İ.G. idaresindeki 16 RH 643 plakalı yolcu otobüsü ile işçileri taşıyan Y.G yönetimindeki 34 AEE 844 plakalı panelvan çarpıştı.
Kazada yaralanan panelvandaki 5 işçi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan trafik, panelvanın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.