Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.

Kaynak: Dunya.com

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