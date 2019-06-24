Anadolu Otoyolu'ndaki trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
Anadolu Otoyolu Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, araçların yanması nedeniyle otoyol trafiğe kapandı.
Kaynak: Dunya.com
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