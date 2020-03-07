Anadolu Otoyolu'ndaki araç yangını ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolu'ndaki araç yangını ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesimindeki araç yangını ulaşımı aksattı.

07.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:36
Anadolu Otoyolu'ndaki araç yangını ulaşımı aksattı

'nun kesimindeki araç yangını ulaşımı aksattı.

Anadolu Otoyolu Tavşancıl mevkisi Ankara istikametinde, Aziz yönetimindeki 34 KY 3745 plakalı otomobilden yanık kokusu gelmesi üzerine, sürücü aracı kenara çekti.

Kısa sürede aracın alev alması üzerine Kartal, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kartal, gazetecilere, aracından yanık kokusu hissettiğini belirterek, yavaşlayarak sağa yanaştığını ve aracı terk ettiğini belirtti.

Olay nedeniyle aksayan trafik, yangının söndürülmesi ve aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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