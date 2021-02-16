Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde ilerleyen A.Ç'nin kullandığı 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü ile Abdullah B. idaresindeki 81 EL 571 ve 01 CNB 52 plakalı yolcu otobüsü Sapanca-Kırkpınar mevkisinde çarpıştı.
Tırın da karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralananlar sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otoyolun İstanbul istikametinde kaza nedeniyle araç kuyruğu oluştu.
Trafiğin aksaması nedeniyle araçlar bir süre Sapanca gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Araçların kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arapoğlu