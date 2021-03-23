Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

23.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:00
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Kuruçeşme mevkisinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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