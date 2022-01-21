Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi tedavi altına alındı.

Otoyolun Ankara istikameti İnönü Mahallesi'nde 2 otomobil, servis minibüsü ve hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri

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