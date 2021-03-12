Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Alpağutbey mevkisinde 1 minibüs, 2 hafif ticari araç ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada, araçlardaki Okan Yarar (35) ile Birsen (21), Niyazi (60) ve Murteza Kaya yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder