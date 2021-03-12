Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

12.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:37

Son dakika haberi... Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Ankara istikameti Alpağutbey mevkisinde 1 minibüs, 2 hafif ticari araç ve 6 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, araçlardaki Okan Yarar (35) ile Birsen (21), Niyazi (60) ve Murteza Kaya yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Birol Güven Prens Harry Hakan Yılmaz
Spor Can Bartu Caner Erkin Aykut Kocaman Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 09:38:17. #1.14#
title