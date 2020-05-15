Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
15.05.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:00

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Korutepe Tüneli'nde 5 tır çarpıştı.

Kazada, 2 tır sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Haber
Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Haber
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Haber
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Haber
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar...
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den müjdeli haber: Sıcaklıklarda virüsün bulaşması zorlaşacak
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Gelecek Partisi heyeti, AK Parti'nin İstanbul'daki kalesine çıkarma yaptı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kilometrelerce içme suyu kuyruğu oluştu
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Talihsiz vatandaş, ekmeğini kazandığı traktörün altında sıkışarak can verdi
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Son dakika: 81 ilde koronavirüs denetimi ve huzur uygulaması yapılacak
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
'Çarşaflı' karantina firarında başarısız olan vatandaşın testi negatif çıktı
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl profesyonel?
Erman Toroğlu'ndan sert eleştiri: Futbolcuların testi negatif ama eşleri AVM'de geziyor, bunlar nasıl...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süreyya Önder Berat Albayrak Fahrettin Koca Mustafa Destici
Magazin Ebru Şallı Hülya Koçyiğit Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:13:23. #1.15#
title