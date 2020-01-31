Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Haberler » Güncel » Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Haber

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu Körfez kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

31.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 31.01.2020 22:04
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

kesiminde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun istikameti Hereke mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazaya Elazığ'dan dönen Edirne UMKE ekibi ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, 2 yaralı sağlık ekiplerince Gebze ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan otoyoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler