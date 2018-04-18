Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu Körfez ilçesi geçişinde 3'ü otomobil 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu Körfez ilçesi geçişinde 3'ü otomobil 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Körfez gişeleri Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 otomobil ile 2 cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan otoyolda, araçların çekilmesiyle trafik normale döndü.

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