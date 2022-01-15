Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza, ulaşımı aksattı.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza, ulaşımı aksattı.

Otoyolun Batı gişeleri mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kalan otoyolun İstanbul yönü, çalışmaların ardından açıldı.

Bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı

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