Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı (2) - Haberler
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Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı (2)

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Otoyolun Batı gişeleri mevkisinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı (2)

Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı (2)

Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı (2)

Son Dakika | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza trafiği aksattı (2)

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AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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Son dakika haber: Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

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