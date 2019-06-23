Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul çıkışında trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.
23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için 08.00'de başlayan oy verme işleminin ardından otoyolun Çamlıca, Samandıra, Orhanlı, Çayırova ve Gebze gişeleri arası Kocaeli istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Güzergahta zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler, ilerlemekte güçlük çekiyor.
Kaynak: AA
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