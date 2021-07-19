Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu azaldı
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Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu azaldı

Anadolu Otoyolu'nda trafik yoğunluğu azaldı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.

Tatillerini memleketlerinde geçirmek için özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde yaklaşık 4 gündür araç yoğunluğuna neden oldu.

Bölgede zaman zaman arıza yapan araçların da ulaşımı olumsuz etkilemesinden ötürü, Karayolları ve polis ekiplerince güzergahta yoğun çalışma sürdürüldü.

Büyük kazaların yaşanmadığı bölgede, bu sabah itibarıyla trafik yoğunluğu azaldı.

Yoğunluğun yaşandığı Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da sakinlik gözleniyor.

Polis ve jandarma ekipleri, her iki güzergahta kontrollerini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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