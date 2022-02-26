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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı

AA, Esmer Geçal - Güncel
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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde, gıda yüklü kamyonun tıra çarpması ulaşımda aksamaya neden oldu.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde, gıda yüklü kamyonun tıra çarpması ulaşımda aksamaya neden oldu.

Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen Mehmet K. idaresindeki 34 ZA 5841 plakalı çiğ köfte yüklü kamyon, Şekerpınar mevkisinde Vedat D. yönetimindeki 06 PUE 86 plakalı tıra arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı.

Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Anadolu Otoyolu, Ankara, Güncel, Haberler

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