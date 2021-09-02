Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı
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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası ulaşımı aksattı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Otoyolun Ankara istikameti Dilovası geçişinde F.B. idaresindeki 34 CBD 519 plakalı otomobil, arıza nedeniyle sol şeritte durdu.

Sürücünün akrabası olduğu öğrenilen A.A. da 34 UC 1383 plakalı otomobilini aracın arkasına park edip uyarı ışıklarını yakarak trafiği yönlendirmeye çalıştı.

Bu sırada M.F.E'nin kullandığı 34 KP 3263 plakalı otomobil, park halindeki iki otomobile çarptı. Kazada yaralanan iki kişi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre aksayan trafik akışı, araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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