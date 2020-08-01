Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 8 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 8 yaralı

Yaralılardan detaylar Olay yerinden detaylar Yaralıların ambulansa taşınması Çocukların ambulansa alınmaları Kazada hasar gören araçlardan görüntüler Yoğun trafikten görüntü Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 8 yaralı Üç aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu...

01.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 09:37

Yaralılardan detaylar

Olay yerinden detaylar

Yaralıların ambulansa taşınması

Çocukların ambulansa alınmaları

Kazada hasar gören araçlardan görüntüler

Yoğun trafikten görüntü

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 8 yaralı

Üç aracın karıştığı kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Mikail Oğuz yönetimindeki 80 AAL 032 plakalı hafif ticari araç, Abant Gişeleri mevkisinde, arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan Muhammed Hamdi Demir yönetimindeki 34 JY 06 48 plakalı hafif ticari araç ile arıza yapan araca yardım için duran Necati Turgay Şener idaresindeki 34 BVN 108 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada araçların sürücüleriyle Sadettin, Nuriye ve Aysun Oğuz ile Emine ve Kerem Şener yaralandı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan bir bebek ve annesiyle 2 çocuk olay yerinde yakınları kalmadığı için ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Uzun araç kuyruğu oluştu

Kaza sebebiyle olay yerine gelen ekiplerin çalışma yaptığı esnada otoyolun Ankara yönünde ulaşım tek şeritten sağlandı. Bu nedenle otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 8 yaralı

Kaynak: AA

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