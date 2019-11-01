Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

01.11.2019 22:46
Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Osman Demir yönetimindeki 41 BZ 018 plakalı hafif ticari araç, otoyolda Ankara istikametine seyreden Kaynaşlı Gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Sürücü Demir ile araçta bulunan Hakan Karaman yaralandı. Yaralılar Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otoyoldaki kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et