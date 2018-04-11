Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giden Rukiye Nuran Tok idaresindeki 06 FD 6741 plakalı otomobil, Batı gişeleri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada sürücüyle yanındaki Leman Vera Tok yaralandı. Yaralılara ilk yardımı yoldan geçen diğer sürücüler yaptı.

Daha sonra yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.