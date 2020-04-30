Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı
30.04.2020 19:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:54

Anadolu Otoyolu İzmit geçişinde tankerle çarpışan tır sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu İzmit geçişinde tankerle çarpışan tır sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İzmit geçişi Ankara istikametinde seyreden H.Ö. idaresindeki 34 BST 875 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle aynı istikamette ilerleyen M.A. yönetimindeki bitkisel yağ yüklü olduğu öğrenilen 63 ABJ 950 plakalı tankere çarptı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü H.Ö, olay yerine çağrılan ambulans ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tankerinin vanasının bozulması sonucunda yola dökülen yağ, Karayolları ekiplerince temizlendi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, yolun temizlenmesi ve araçların çekilmesiyle normale döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Haberler
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı Haberler
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli...
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa...
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Eşini tornavidayla yaralayıp ölümle tehdit eden zanlı, parkta uyurken yakalandı
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Avrupa koronavirüsle boğuşurken Alman televizyonundan vatandaşlara yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidin
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
MHP, sosyal medya için kanun teklifi verdi! Sahte hesapların önüne kimlik numarası ile geçilecek
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu
Spor Arda Turan Selçuk İnan Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 19:59:24. #1.15#
title