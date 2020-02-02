Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı.

02.02.2020 00:39 | Son Güncelleme: 02.02.2020 00:41
Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı

kesiminde tırla çarpışan tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun istikametinde Bayram Temel yönetimindeki 41 ADS 301 plakalı tanker, Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden Mustafa Yücel'in kullandığı 06 CDY 42 plakalı bobin kağıt yüklü tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tanker sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü Temel, Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Anadolu Otoyolu'nda tırla tanker çarpıştı: 1 yaralı
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