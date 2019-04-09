Anadolu Otoyolu'nda Tırla Minibüs Çarpıştı: 5 Ölü, 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nda Tırla Minibüs Çarpıştı: 5 Ölü, 3 Yaralı

- Kaza yerinden detaylar Polis ve itfaiye ekiplerinin kazaya müdahalesi Sağlık ekiplerinin kazaya müdahalesi Kaza yapan araçlardan görüntüler DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

- Kaza yerinden detaylar
Polis ve itfaiye ekiplerinin kazaya müdahalesi
Sağlık ekiplerinin kazaya müdahalesi
Kaza yapan araçlardan görüntüler DÜZCE - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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