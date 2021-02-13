Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde devrilen tırda bulunan 2 kişi ağır yaralandı
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Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde devrilen tırda bulunan 2 kişi ağır yaralandı

13.02.2021 10:31 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:39

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Ömer Arslan idaresindeki 34 DB 6330 plakalı kuru gıda konteyneri yüklü tır, Küçük Melen mevkisinde refüje çarparak devrildi.

Ağaçları devirerek yaklaşık 300 metre sürüklenen tır, otoyolun diğer istikametine geçmek üzereyken durdu.

Polis ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan ağır yaralı sürücü ile yanındaki Ercan Malak, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle her 2 istikametteki birer şerit trafiğe kapatılırken aracın kaldırılması ve temizlik çalışması sonrası ulaşım normale dönecek.

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde devrilen tırda bulunan 2 kişi ağır yaralandı
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde devrilen tırda bulunan 2 kişi ağır yaralandı
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde devrilen tırda bulunan 2 kişi ağır yaralandı
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde devrilen tırda bulunan 2 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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