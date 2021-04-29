Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi yoğunluk devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi yoğunluk devam ediyor

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı saat öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı saat öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu Dağı geçişi ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı bir yoğunluğa neden oluyor.

Ulaşımda aksamanın yaşanmaması için trafik ve karayolları ekiplerinin güzergahtaki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan otoyolun İstanbul istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Ekipler, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk devam ediyor
Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk devam ediyor
Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk devam ediyor
Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Özcan Deniz Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Bülent Uygun Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi yoğunluk devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 08:47:28. #1.15#

title