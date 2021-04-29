Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi yoğunluk devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı saat öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı saat öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu Dağı geçişi ve Gerede-Karadeniz bağlantı noktasında akıcı bir yoğunluğa neden oluyor.

Ulaşımda aksamanın yaşanmaması için trafik ve karayolları ekiplerinin güzergahtaki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan otoyolun İstanbul istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor.

Ekipler, sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder