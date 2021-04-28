Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi yoğunluk hakim
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Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi yoğunluk hakim

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı 29 Nisan öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Otoyolu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma"nın başlayacağı 29 Nisan öncesinde yoğunluk yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, memleketlerine gitmek için yola çıktı.

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler, otoyolun Bolu Dağı geçişinde akıcı bir yoğunluğa neden oluyor.

Güzergahtaki dinlenme tesislerinde yoğunluk yaşanırken, yolda kalan veya küçük çaplı kaza yapan araçların olduğu noktalarda trafik akışında zaman zaman aksamalar yaşanıyor.

Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Ankara istikametinde de zaman zaman araç yoğunluğu oluşuyor.

Bölgede görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, trafik akışının devamlılığı için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, trafik yoğunluğunun perşembe akşam saatlerine kadar artarak devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Otoyolun Sakarya kesiminde de kısıtlama öncesi trafik akışında artış yaşanıyor.

Ankara istikametinde kısmı yoğunluk oluşurken, İstanbul yönünde trafik akışı seyrek şekilde devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, otoyol ve gişelerde denetimlere devam ediyor.

Öte yandan, bölgedeki trafik yoğunluğu drone ile görüntülendi.

Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk hakim
Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk hakim
Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk hakim
Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi yoğunluk hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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