Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı

Anadolu Otoyolu'nda 'tam kapanma' öncesi trafik yoğunluğu arttı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor.

Anadolu Otoyolu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesi yoğunluk artarak devam ediyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle bugün saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların memleketlerine gitmek için yolculukları sürüyor.

Sürücüler, otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve Abant kavşağı kesiminde yoğunluğa neden oluyor.

Araç yoğunluğu ve hasarlı trafik kazalarının da etkisiyle güzergahta ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Uzun araç kuyruğu oluşan bölgede, trafik ve Karayolları ekipleri otoyolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki trafik akışı, drone ile görüntülendi.

Öte yandan otoyolun Kocaeli kesiminde ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma öncesi İstanbul'dan Anadolu'ya kaçış! Yoğunluk erken saatlerde başladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Tam kapanma yarın başlıyor! İçişleri Bakanlığı vatandaşın kafasını karıştıran tüm soruları yanıtladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Derya Yanık Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hakan Altun Hülya Avşar Özcan Deniz Aleyna Tilki
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anadolu Otoyolu'nda "tam kapanma" öncesi trafik yoğunluğu arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 10:23:31. #1.14#

title