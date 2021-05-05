Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cevat M. idaresindeki külçe alüminyum yüklü İran plakalı tır, Otoyolun İstanbul istikameti Gölyaka Gişeleri mevkisinde arka kısmından alev aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorse kısmına da sıçradı.

Durumu fark eden sürücü, tırı durdurarak araçtan indi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır ve dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Aksayan trafik akışının normale dönmesi için, tırın kaldırılma işleminin tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
MUĞLA'DA ORMAN YANGINI, 2 HEKTAR ALAN KÜL OLDU
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde orman yangını çıktı
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Kız arkadaşı ile tartışan genç, minibüsü uçurumdan aşağı sürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz Nesrin Cavadzade
Spor Salih Uçan Serdar Aziz Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan tır kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 17:12:53. #1.16#

title