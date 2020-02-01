Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

01.02.2020 23:48 | Son Güncelleme: 01.02.2020 23:54

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara yönüne seyreden E.D. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Gümüşova Yeşilyayla mevkisine geldiği esnada motor bölümünde alevler çıkmaya başladı.

Sürücü E.D. otomobili yol kenarına çekerek araçtan indi.

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün kendisine ait otomobili tamir için İstanbul'da bıraktığı, yanan otomobili ikame araç olarak alıp Ankara'ya gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA