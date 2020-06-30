Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
30.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:20

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Ahmet D. idaresindeki 43 RC 393 plakalı otomobilin motor kısmı tünel girişinde alev aldı.

Araçtan duman çıktığını fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Yangın, Bolu Dağı Tüneli Yangına İlk Müdahale Aracının müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Manşet

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