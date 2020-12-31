Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonun römorku yandı
31.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:44
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeki kamyonun ambar malzemesi yüklü römorku yandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeki kamyonun ambar malzemesi yüklü römorku yandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Abdullah T. idaresindeki 67 VH 630 plakalı kamyonun lastiğinde, Hendek ilçesi mevkisinde patlama sonucu yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Ambar malzemesi yüklü römorka da sıçrayan yangın, Hendek İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü.
Yanan römork ve malzemeler nedeniyle kamyonda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gürkan Özer