Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde, seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde, seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü.
Numan Ö. idaresindeki 34 BJ 3236 plakalı otomobil, İstanbul istikameti Gebze Kirazpınar Mahallesi geçişinde motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek çevredeki sürücülerden ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Sürücüler, araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal