Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Derince mevkisinde işçileri taşıyan, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 LFN 843 plakalı minibüs ile 69 AD 662 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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