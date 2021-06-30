Anadolu Otoyolu'nda servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Derince mevkisinde işçileri taşıyan, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 LFN 843 plakalı minibüs ile 69 AD 662 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı
Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş