Anadolu Otoyolu'nda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

15.01.2021 16:03 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:06
Anadolu Otoyolu'nda pikap ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde, pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Erol E. idaresindeki 17 KJ 663 plakalı pikap, otoyolun Ankara istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Yavuz K. yönetimindeki 35 ACG 880 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarılan Yavuz K. ile yaralanan sürücü Erol E. ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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