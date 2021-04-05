Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 1 kişi öldü
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Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin takla atması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan İstanbul yönüne giden Ali Kemal Düzgün idaresindeki 06 ED 198 plakalı otomobil, Yeniçağa ilçesi yakınlarında yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre çift şeritten kontrollü sağlandı.

Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 1 kişi öldü
Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 1 kişi öldü
Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 1 kişi öldü
Son dakika haberleri... Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 1 kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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