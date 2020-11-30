Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

30.11.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:09

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti, aracın sürücüsü ve eşi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti, aracın sürücüsü ve eşi yaralandı.

İstanbul yönüne seyreden Cihan Ç. idaresindeki 34 BRS 582 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsamettin Birinci'ye (62) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Birinci, hayatını kaybetti.

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Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi yaralandı. Yaralı çift, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Birinci'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı, İstanbul istikametinde bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda otomobil yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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