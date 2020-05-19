Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 4 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 4 yaralı

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil tıra çarptı: 1 kişi öldü, 4 yaralı
19.05.2020 01:42 | Son Güncelleme: 19.05.2020 01:42

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Yakup Geçit idaresindeki 74 GB 399 plakalı tır ile aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 YR 5913 plakalı otomobil, Yeşilyayla mevkiine geldikleri sırada çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ve aynı araçta bulunan Gülsüm Cinyol ile çocuklar Aslan (6), Eyşan ve Zişan Cinyol yaralandı.

İhbar üzerine 112 Acil Servis, otoyol polisi ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerce Düzce'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde gözyaşlarına hakim olamayan otomobil sürücüsünü ise ekipler teselli etmeye çalıştı.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 yaşındaki Aslan Cinyol burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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