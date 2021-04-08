Anadolu Otoyolu'nda otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel
Anadolu Otoyolu'nda otomobil kamyona çarptı: 3 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Samet Soylu idaresindeki 60 ABH 206 plakalı otomobil, Dörtdivan gişeleri mevkisinde önünde seyreden Gökhan Tepe'nin kullandığı 01 ECV 95 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aracındaki Simge ve Birgül Soylu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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