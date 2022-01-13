Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı - Haberler
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Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

ANKARA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ankara istikametinde seyreden S.K.T idaresindeki 34 NL 3254 otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde, aynı yöne giden H.A'nın kullandığı 34 EFG 400 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki F.A.A.D, F.T, Y.L. ve T.K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı, 6 kişi yaralandı

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AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

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