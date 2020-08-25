"Anadolu Otoyolu'nda otomobil ile cip çarpıştı: 1 yaralı" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden...
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin cipe arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
25.08.2020 19:47 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:22
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin cipe arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden Mertcan A. idaresindeki 16 Z 2892 plakalı otomobil, Gölyaka Gişeleri mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Güçlühan D. idaresindeki 16 FD 067 plakalı cipe arkadan çarptı.
Kazada otomobilde bulunan Fatih Mücahit Ö. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: AA